Росія під прикриттям заходів бойової підготовки перекинула на окупований Донбас партію кадрових військових для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані розвідки.
Читайте такожНамагалися зупинити обстріл дев'ять разів: стали відомі подробиці загибелі чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіЗазначається, що командування збройних сил РФ упродовж цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною.
Водночас, як зауважили в українському оборонному відомстві, під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.
Встановлено, що контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія збройних сил РФ.
Загострення на Донбасі
- Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій, внаслідок чого загинуло четверо військових.
- Через загибель військовослужбовців ЗСУ українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду.
- Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для Росії основне завдання - це знищення України.
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