Контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія збройних сил Російської Федерації.

Росія під прикриттям заходів бойової підготовки перекинула на окупований Донбас партію кадрових військових для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані розвідки.

Читайте такожНамагалися зупинити обстріл дев'ять разів: стали відомі подробиці загибелі чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіЗазначається, що командування збройних сил РФ упродовж цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною.

Водночас, як зауважили в українському оборонному відомстві, під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.

Встановлено, що контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія збройних сил РФ.

Загострення на Донбасі

Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій, внаслідок чого загинуло четверо військових.

Через загибель військовослужбовців ЗСУ українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для Росії основне завдання - це знищення України.

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Автор: Костянтин Гончаров