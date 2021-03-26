Комплектування підрозділів та виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передовій контролює комплексна комісія збройних сил РФ / фото: amurburg.ru

Росія під прикриттям заходів бойової підготовки перекинула на окупований Донбас партію кадрових військових для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані розвідки.

Читайте такожНамагалися зупинити обстріл дев'ять разів: стали відомі подробиці загибелі чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіЗазначається, що командування збройних сил РФ упродовж цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною.

Водночас, як зауважили в українському оборонному відомстві, під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.

Встановлено, що контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія збройних сил РФ.

Загострення на Донбасі

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Автор: Костянтин Гончаров