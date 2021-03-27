У минулому році з кінця липня окупанти вбили 45 бійців Збройних сил України, а цього року - 21.

Радник української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович повідомив кількість вбитих російськими окупаційними військами українських військових на сході України з часу проголошення останнього режиму припинення вогню - з 27 липня 2020 року.

Читайте такожНа Донбасі внаслідок обстрілів окупантів загинули четверо українських військових (відео)Про це Арестович сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"З 27 липня минулого року - 45 вбитих, 317 поранених українських військовослужбовців. Це 2020-й рік. А з початку цього року - 21 вбитий. Це вже враховано з тими, хто загинув сьогодні (26 березня), і 75 поранених", - зазначив Арестович.

За його словами, якщо порівнювати з будь-яким періодом попередніх років, кількість загиблих українських бійців зменшилась "майже у п'ять разів", а кількість обстрілів зменшилася, за різними підрахунками, від 10 до 15 разів.

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22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) із врегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

26 березня 2021 року на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

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Автор: Віталій Саєнко