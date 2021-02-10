На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

За добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожМашина проривалася до окупантів: на блокпосту в Донецькій області українські військові відкрили вогонь на ураженняПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. В повідомленні зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У прес-центрі зазначили, що на прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

"З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла