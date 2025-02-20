Україна близька до того, щоб стабілізувати лінію фронту, вважає Олександр Карплюк.

Загарбницька армія Російської Федерації починає потрохи "видихатися", але досі переважає Україну за кількістю особового складу.

Про це в етері Radio NV заявив Серж Марко (Олександр Карплюк), військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59 штурмової бригади СБС. За його словами, у окупантів почала падати якість нового особового складу:

"Вони починають видихатися. Адже дуже велика лінія зіткнення, її всю треба підтримувати. Вони ж давлять по всій ній, не дають нам передохнути. Це їхня концепція, що вони давлять по всіх лініях і ми не можемо зібрати раму. У нас усе сиплеться, ми відступаємо швидше, ніж можемо побудувати фортифікаційні лінії".

Він зазначив, що Росія перетягнула на себе ініціативу понад рік тому, коли Трамп призупинив допомогу Україну. За словами бійця, Путін витратив величезні ресурси для того, щоб утримати цей натиск до переговорів із Трампом. Аби підійти до перемовин з точки зору армії, яка перемагає.

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"Ми так ініціативу з тих часів і не повернули. Але щоб отримати цю ініціативу, Росія залучила просто величезну кількість ресурсів. Колись Росії доведеться стати на паузу. Розібратися, ротувати підрозділи, зробити мобілізацію, набити якусь кількість плюс-мінус адекватного особового складу. Цей час у них дуже близький. Плюс у них економічна проблема", – додав Карплюк.

Військовий пояснив, що раніше росіяни активно проривали лінії оборони України, не дозволяючи їх вирівняти. Втім, за словами Карплюка, найближчим часом усе може змінитися.

"У нас постійно були якісь котли. Зараз можна подивитися, якщо забрати Покровськ, який знаходиться в напівоточенні, то зараз там таких місць, де вони вирівнюють лінію фронту – небагато. Тобто ми достатньо близькі до того, щоб стабілізувати лінію", – відзначив Карплюк.

Ситуація на фронті

Напередодні кремлівський правитель заявив, що його окупанти почали наступ на Сумську область з Курської. Втім, у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію та додали, що РФ відправила туди лише диверсійну групу.

Тим часом боєць 68-ї ОМБр розповів про позитивну динаміку на Покровському напрямку. Він зазначив, що хоч РФ і не припиняє штурмів, але їхня інтенсивність зменшилася. За словами бійця, Силам оборони вдалося там відновити деякі позиції та відтиснути ворога.

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