Він також заявив про кадрові зміни в Повітряних силах України.

Українська армія має хороші результати на фронті, заявив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку - ваша сила дійсно має значення. Молодці!", - заявив Зеленський.

Він також додав, що провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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"Нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент - нашу військову авіацію. Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні журналісти The New York Times оприлюднили скарги росіян на пекельні бої на Курщині. Вони цитують командира одного з російських законів, які воюють там. Він зазначив, що там тривають "найжорсткіші бої", які він не бачив за весь час повномасштабної війни.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів про плани ворога на фронті. За його словами, Росія наразі сконцентрувала свої сили на Харківщині, де намагається оточити Куп'янськ. За словами експерта, таким чином РФ планує організувати свою військову весняно-літню кампанію, аби потім загрожувати українському контингенту на Донеччині.

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