У Кремлі прокоментували зустріч Путіна з представниками Трампа

Переговори, за словами помічника президента Росії, відбувалися як за робочим столом, так і за обіднім - у більш неформальній обстановці.

Переговори президента РФ Володимира Путіна з американськими переговірниками були "змістовними, конструктивними, надзвичайно відвертими та довірливими". Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, російська сторона на переговорах з американською делегацією відзначила "успіхи Росії на фронті та висловила впевненість, що всі поставлені цілі будуть досягнуті".

"З російської сторони були дані чіткі та вичерпні оцінки ситуації, що складається в процесі проведення спеціальної військової операції. Зокрема, відзначені реальні успіхи російської армії в просуванні в зоні бойових дій, виражена впевненість у досягненні поставлених цілей", - сказав Ушаков.

Відео дня

Переговори, за словами помічника президента Росії, відбувалися як за робочим столом, так і за обіднім - у більш неформальній обстановці.

"Віткофф і Кушнер пообіцяли використати отриману інформацію під час своїх переговорів у Києві", - додав він.

Крім того, як заявив Ушаков, спецпосланці президента США сформулювали низку міркувань щодо врегулювання війни в Україні.

Зустріч Путіна з представниками Трампа

Армія Росії нібито не завдавала ударів по об’єктах у Києві з нуля годин 5 вересня. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з посланцями американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За його словами, українська сторона у відповідь також значно зменшила кількість своїх атак, зокрема на Москву. Вимога припинити удари по Києву надійшла офіційними каналами.

Вас також можуть зацікавити новини: