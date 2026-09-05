Сили оборони просунулися у трьох областях, - аналіз ISW

ЗСУ також зірвали кілька наступальних операцій армії РФ.

Українські Сили оборони досягають успіхів одразу в трьох областях – Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. ЗСУ просунулися на фронті, а також зірвали кілька наступальних операцій армії РФ, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, українські війська просунулися вперед і продовжують утримувати позиції на півночі Харківської області. Зокрема, ЗСУ відбили російські атаки в районі Одрадного (на схід від Харкова). Це свідчить про те, що українські війська контролюють цей населений пункт, всупереч заявам Росії.

Водночас російські війська продовжували наступальні операції на Куп’янському напрямку, підтверджень їхнього просування немає, зазначають аналітики.

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Також на Боровському напрямку 3 і 4 вересня армія РФ також проводила обмежені наступальні операції, однак не досягла успіху. У свою чергу українські військові проводили успішні контратаки.

У Донецькій області ЗСУ просунулися на схід від Слов’янська на тлі спроб росіян захопити місцеві тактичні висоти в цьому районі, щоб створити більш сприятливі умови для майбутнього наступу на місто.

"Російські війська завдали удару по українській позиції на північному заході Рай-Олександрівки (на схід від Слов’янська), що вказує на недавнє просування українських військ у цьому районі", – зазначають в ISW.

У Дніпропетровській області Сили оборони нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки. Згідно з геолокаційними відеоматеріалами, опублікованими 3 вересня, українські війська просунулися на захід від Котлярівки, яка розташована на схід від Новопавлівки.

У Запорізькій області російські війська 3 і 4 вересня продовжували наступальні дії на Гуляйпольському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

За оцінками представників однієї з провідних європейських розвідувальних служб, російські окупанти продовжують повільно просуватися на Донбасі. Водночас українські військові готуються до важких боїв за останні великі оборонні рубежі регіону. На думку експертів, ситуація для ЗСУ на окремих ділянках фронту погіршується, але темпи російського наступу залишаються вкрай низькими.

Раніше в ISW оцінювали, що в серпні російські війська захопили лише 90,35 квадратних кілометрів території у серпні 2026 року, порівняно з 505,55 квадратними кілометрами у серпні 2025 року.

Водночас українські війська проводили значні контрнаступальні операції, звільнивши щонайменше 129,81 квадратних кілометрів лише в серпні.

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