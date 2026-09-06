У Міноборони розповіли, коли відбудеться чергове засідання 'Рамштайну'

Хмара подякував НАТО та особисто генеральному секретарю блоку Марку Рютте за ефективну допомогу Україні.

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня. Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформуючи про розмову міністра оборони України Євгенія Хмари та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили фінансування оборонних потреб України та сфокусувалися на підготовці до засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня.

Також відомство поінформувало про розмову Хмари з генсекретарем НАТО Марком Рютте, з яким обговорювалось постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони України.

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"Головний фокус - підготовка до ефективного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться найближчими днями", - повідомили там.

Також міністр подякував НАТО та особисто генеральному секретарю блоку Марку Рютте за ефективну допомогу Україні, відзначивши механізм PURL. Він допомагає забезпечувати постачання критично важливого озброєння для ЗСУ.

Раніше британський міністр оборони Стрітінг під час свого першого після призначення візиту до Києва розповідав, що після вересневого "Рамштайну" хоче знову скликати Контактну групу на початку жовтня, аби забезпечити підтримку Україні напередодні зими.

Допомога Україні

У Німеччині неподалік від Мюнхена розпочалося серійне виробництво понад 5000 дронів великої дальності для України. Представники німецько-американської оборонної компанії Auterion та її українського партнера по спільному підприємству Airlogix розповіли журналістам, що перші безпілотники вже виготовлено. Замовлення уряду Німеччини має бути виконано до середини 2027 року.

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