За словами Юрія Соболевського, наразі неможливо навіть порахувати, скільки вже ворожих човнів було знищено на цьому напрямку.

З часів деокупації Херсона російські загарбники не залишають спроб повернути правобережну частину регіону, тому ворожа активність на островах є постійною. Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, активні дії російської армії залежать від багатьох факторів, в тому числі від погодних умов.

"Ця діяльність не зупиняється, вона постійна, тому Збройні Сили України знищують диверсійні групи, які намагається висаджувати ворог, і скільки, вже було знищено човнів РФ, мені навіть важко порахувати. Тому казати, що зараз якось змінилася ситуація, не варто, вона такою і була", - підкреслив Соболевський.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Раніше військовий експерт Іван Ступак заявив, що російські окупанти навряд чи готують велику десантну операцію для висадки на правий берег Херсонської області. За його словами, наразі немає інформації про важку техніку ворога для проведення таких дій.

Також херсонський OSINT-журналіст Костянтин Риженко наголосив, що наразі підготовки РФ до наступу на правий берег Херсонської області не спостерігається. Водночас він додав, що дані про те, що Росія зібрала 300 човнів - не вигадані.

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