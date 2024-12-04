Прокудін повідомив, що російські війська зібрали 300 човнів для переправи через Дніпро.

Російська армія просувається на Донбасі, захоплюючи все нові території, однак на фронті є ще один "цінний приз" для окупантів - Херсо. Як пише Financial Times, українська влада вважає, що Росія готує масштабний наступ на цьому напрямі.

"За останній місяць Росія захопила територію розміром приблизно з половину Лондона в східній частині Донецької області, згідно з даними Deep State і власними розрахунками FT. Вони загрожують утриманню Україною стратегічно важливих міст Покровськ, Курахове та Велика Новосілка, а також перебувають у межах видимості Дніпропетровської області - стрижня військових операцій України на сході", - пише видання.

Однак Херсон став би ще ціннішим призом для Россі, зазначає FT, нагадуючи, що місто стало першою регіональною столицею України, захопленою російськими військами після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, і провело дев'ять місяців під окупацією.

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Росіяни тероризують мирних жителів дронами

Як пише видання, із середини літа росіяни проводять масовану кампанію зі спустошення Херсона, полюючи на його жителів за допомогою ударних безпілотників:

"Мирні жителі Херсона стали об'єктом експерименту, що не має прецеденту в сучасній європейській війні... Машини-вбивці, іноді цілими роями, ширяють над будинками, вриваються до будівель і переслідують людей на машинах, велосипедах або просто пішки. Їхня мета - не солдати чи танки, а цивільне життя".

Як зазначає влада, від середини липня Херсон і сусідні села зазнали понад 9500 атак із використанням малих безпілотників, унаслідок яких загинуло щонайменше 37 осіб і сотні дістали поранення.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив Financial Times, що Росія розмістила кілька "найкращих підрозділів безпілотників" на Дніпрі. За його словами, росіяни запускають сучасні моделі безпілотників, удосконалюють бойові прийоми і готують нових операторів для свого вторгнення.

Українська сторона підозрює, що Херсон також використовувався як "мішені для тренування". Зокрема, проєкт Eyes on Russia Центру інформаційної стійкості (CIR), проаналізувавши атаки безпілотників, виявив, що "переважну більшість" було скоєно по рухомих або нерухомих транспортних засобах - цілях, які "важко відтворити в тестовому середовищі".

"Безпілотники-вбивці настільки поширені в Херсоні, що багато людей тепер носять із собою маленькі детектори, які сповіщають їх про те, що вони парять поблизу", - пише FT.

Їхня дальність польоту досягає 15 км, вони літають на невеликій висоті і мчать зі швидкістю понад 100 км на годину, що ускладнює їхнє відстеження і знищення. Улюбленими їхніми цілями є військові автомобілі, машини швидкої допомоги, поліцейські машини, пожежні машини і гуманітарні конвої. Їх також наводять на вразливі, повсякденні місця: багатолюдні ринки, автозаправні станції, кафе, поштові відділення та центри гуманітарної допомоги.

"Українські чиновники підозрюють, що напад є частиною плану Росії щодо посилення тиску на Київ до повернення Дональда Трампа до Білого дому, прискорення завоювань на полі бою і підготовки до потенційного просування через Дніпро", - пише FT.

Прокудін повідомив, що Росія хоче почати тут новий наступ, додавши, що російські війська зібрали "300 човнів для переправи через річку".

Війна в Україні - новини

Раніше військовий аналітик Денис Попович заявляв, що наразі Росія і Україна навряд чи намагатимуться організувати великі наступальні кампанії в Херсонській області. Однак контроль над островами на річці Дніпро дозволить обом сторонам планувати свої наступальні кампанії в майбутньому, вважає експерт.

Раніше спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив про накопичення російських сил у районі Кінбурнської Коси. За його словами, окупанти планують наступати в цьому регіоні, тому перекидають туди додаткові одиниці озброєння і зводять нові фортифікації.

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