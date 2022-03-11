Ворожого снайпера помітили на території одного з миколаївських підприємств.

У Миколаєві нацгвардієць з відстані понад 1000 метрів точним кулеметним вогнем ліквідував російського снайпера, який вже кілька днів не давав спокою нашим бійцям.

Як ідеться у заяві Національної гвардії України, ворожого снайпера помітили на території одного з миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників. Більше він нікого не потурбує.

У Нацгвардії також показали фото українського бійця, який ліквідував снайпера окупантів.

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