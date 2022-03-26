Крім того, ворог намагається наступати в районі Ізюма і на Київщині чинити певні тактичні дії.

Російські загарбники продовжують зосереджувати свої зусилля на Маріуполі, там тривають вуличні бої.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на місті Маріуполь, там тривають вуличні бої. Намагається наступати в районі Ізюма та на Київщині чинити певні тактичні дії", - зазначив він.

За словами Арестовича, Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію, у деяких містах контратакують і наносять ракетно-артилерійські повітряні удари по ворогу.

"І дуже результативні", - зауважив радник керівника ОП.

Він нагадав, що орієнтовні втрати противника становлять близько 16 тис. 400 осіб, 575 танків, 1 тис. 640 бойових броньованих машин, 293 артилерійські системи, 91 реактивна система залпового вогню, 51 засіб ППО, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 1 тис. 131 одиниця автомобільної техніки, 7 кораблів/катерів, 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 одиниць спецтехніки та 2 пускові установки ОТРК/ТРК.

Як повідомляв УНІАН, Організація Об'єднаних Націй отримує "все більше інформації", що підтверджує наявність масових поховань в оточеному Маріуполі. Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Також за даними Маріупольської міськради, в місті все більше людей вмирають від голоду.

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