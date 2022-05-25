Паралельно російські війська штурмують місто Лиман.

Радник глави МВС Вадим Денисенко зауважив, що ворожі війська зосередили основну потужність в околоцях Сєвєродонецька.

Про це він заявив в ефірі Еспресо.

"На цьому напрямку знаходиться більш як 25 БТГ, понад 30 БТР і танків. Це армада, зосереджена в одному місці. Єдина задача росіян на цьому етапі - взяти у кільце Сєвєродонецьк і вийти на кордон Луганської області", - заявив Денисенко.

Паралельно російські війська штурмують місто Лиман.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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