Корабельні угруповання ворога переформатовуються, в Криму розгортаються додаткові дивізіони протиповітряної оборони.

Керівник прес-центру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що російські окупанти намагаються закріпитися у Херсонській області.

Про це вона сказала на брифінгу.

"Ситуація на південному фронті, зокрема на лінії зіткнення, стабільно напружена. Ворог тривалий час тримає свої позиції непорушними і укріплює додатковий рубіж оборони. Це свідчить про те, що вони намагаються закріпитися і зафіксувати себе на Херсонщині", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що минулої доби окупанти почали здійснювати спроби висування розвідувальних груп, в тому числі із застосуванням форми Збройних сил України, намагаючись ввести в оману підрозділи українських військ.

"Але кожна така атака була відбита. І ворог, зазнавши втрат, ретирувався на свої позиції у зворотному напрямку", - зауважила керівник прес-центру.

Щодо ситуації довкола Придністров'я, Гуменюк наголосила, що держкордон України надійно захищений та укріплений.

"А в самому Придністров'ї вже, грубо кажучи, награлися в цю загрозу і навіть самі собі понизили рівень стурбованості... з "червоного" до "жовтого", - сказала вона.

Крім того, керівник прес-центру наголосила, що Одеса залишається серед пріоритетів окупантів.

"Корабельні угруповання ворога переформатовуються, посилюються. Перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, в тому числі і на острові Зміїний. В Криму розгортаються додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки ворог вже усвідомлює, що ураження його кораблів - це не химера, це абсолютно можливо", - наголосила Гуменюк.

Так, в акваторії північно-західної частини Чорного моря перебувають ракетні кораблі, які несуть загрозу для всієї України. "Нами також було зафіксовано кілька пусків ракет саме з моря, у різні регіони України", - сказала керівник прес-центру.

Вона відзначила, що Сили оборони стримують ворожі війська на миколаївсько-херсонських рубежах і не дають окупантам просуватися в бік Миколаєва.

"Сухопутний сценарій у нас під контролем. Морський сценарій ми відстежуємо і готуємо певні моменти для ворогів. Повітряний сценарій, на жаль, залишається таким, що ми в очікуванні відповідного озброєння, яке дозволить нам краще захистити наше небо. Хоча протиповітряна оборона Одеси досить сильно травмує ворога", - сказала Гуменюк.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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