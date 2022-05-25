Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджені об'єкти у Шевченківсьому районі міста та торгівельний центр в Олександрівському районі.
Про це у Facebook повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
"На превеликий жаль, внаслідок обстрілів загинула жінка. Також відомо про чотирьох поранених, яким вже надано першу медичну допомогу та відпустили додому", - пояснив чиновник.
У приватному секторі міста пошкоджено 60 будинків цивільних. Дані про постраждалих уточнюються.
Міноборони Росії ракетні удари по Запоріжжю підтверджує. За логікою окупантів, вони влучили не у будинки тамтешніх мешканців, а у потужності підприємства "Моторсіч", що випускає двигуни для українських БПЛА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, 05:13 російські загарбники запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збила українська протиповітряна оборона.
Попопередньо, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, ще троє поранені.