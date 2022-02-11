Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, з ручних протитанкових гранатометів і залучили БПЛА.

У п'ятницю, 11 січня, на Донбасі отримав поранення український військовий.

"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:00.

Загалом від початку доби з боку збройних формувань РФ українські військові зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Мар'їнки російські найманці залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів", - зазначається в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, як російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області. Тоді життя та здоров'я одного з українських бійців врятував щасливий випадок: осколок гранати окупантів потрапив у металевий жетон.

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