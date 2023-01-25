Питання постачання Leopard 2 навіть не обговорюється.

Словаччина може передати Україні радянські Т-72, якщо союзники запропонують заміну. Втім, питання надання Україні танків Leopard 2 наразі не обговорюється

Як повідомив на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Одеса" міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Улітку 2022 року ми погодилися з Німеччиною, що зможемо передати Україні 30 БМП в обмін на 15 Leopard. У грудні 2022 року ми отримали лише один танк. Очікуємо, що у березні отримаємо ще два танки, і будемо отримувати їх кожного місяця, поки не отримаємо всі. Але про передачу Leopard від Словаччини Україні переговори не ведуться", – зазначив Надь.

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Водночас міністр зауважив, що Словаччина має на озброєнні 30 радянських танків T-72. "Ми готові їх передати Україні хоч завтра, (якщо - УНІАН) ми отримаємо необхідну підтримку від західних країн", – зазначив Надь.

Танки Leopard для України: що відомо

Увечері, 24 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив поставку Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт вітчизняної важкої броні й іншим європейським країнам.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard.

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