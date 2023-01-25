Журналістка вирішила спитати, що Зеленський думає з приводу рішення Шольца, але той ще не знав про нього.

Президент Володимир Зеленський дізнався про рішення Німеччини передати Україні бойові танки Leopard 2 під час інтерв'ю американському каналу Sky News.

У Twitter канал показав фрагмент з реакцією Зеленського на цю новину. Президент трохи здивувався і неабияк зрадів цій новині.

Журналістка зазначила, що Німеччина передає Україні бойові танки та запитала, що Зеленський про це думає. Президент здивовано зазначив: "Ще ні... А-а-а, щойно?".

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Як зазначив Зеленський, він "дуже радий" і "вдячний", що Німеччина вирішила відправити Україні 14 Leopard 2, але попередив, що кількість і терміни доставки машин є "критичними".

"Ось зараз мій прес-секретар сказав, що щойно канцлер Шольц підтвердив, що дасть "Леопарди". Я матиму розмову з ним відразу після інтерв'ю. Я дуже радий. Хочу подякувати Німеччині, я дякую Британії та дякую Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли такі рішення. Я вдячний загалом світу. Але якщо ми говоримо чесно і відкрито, то кількість танків та термін, коли вони мають до нас доїхати, мають невід'ємну, а важливу роль", - заявив Зеленський.

Танки Leopard для України: що відомо

Увечері, 24 січня, видання "Spiegel" повідомило про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив поставку Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт вітчизняної важкої броні й іншим європейським країнам.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard.

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