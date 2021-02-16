На Луганському напрямку поблизу Південного снайпер російських окупантів відкривав вогонь у напрямку українських сил.
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Про це йдеться в зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, близько 11-ї години поблизу Південного, що на Луганському напрямку, діяв ворожий снайпер.
Бойових втрат серед українських військових внаслідок обстрілу немає.
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