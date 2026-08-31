Ціни на нафту підскочили після удару США по іранському острові: скільки коштує барель

Зазначається, що через Ормузьку протоку проходило не більше п’яти суден на день.

Ціни на нафту в понеділок, 31 серпня, зросли більш ніж на 2%. "Чорне золото" подорожчало після того, як США завдали удару по іранському острову в Ормузькій протоці, що викликало відповідні заходи з боку Тегерана.

Агентство Reuters повідомляє, що станом на 07:36 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 2,21 долара, або 2,51%, до 90,31 долара за барель, а ціна нафти марки WTI склала 85,23 долара, подорожчавши на 1,83 долара, або 2,19%.

30 серпня американські війська завдали ударів по двох пускових установках на іранському острові Ларак в Ормузькій протоці – це перші відомі американські удари по Ірану з кінця липня. У відповідь Тегеран атакував дві американські авіабази в Йорданії.

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Переговори про припинення конфлікту зайшли в глухий кут, тоді як посередники докладають зусиль для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, через яку до початку війни наприкінці лютого проходила п’ята частина світових поставок нафти.

"Ми бачимо більше шансів на локалізоване протистояння, ніж на будь-яку тривалу ескалацію конфлікту. Кожне нове загострення ситуації продовжує впливати на терміни "відновлення роботи" Ормузької протоки. Раніше ми сподівалися, що до кінця третього кварталу вдасться відновити переговори щодо угоди між США та Іраном, але зараз це виглядає дедалі менш імовірним. Отже, слід очікувати, що ціни на нафту залишатимуться в діапазоні 85–95 доларів за барель, доки ситуація в Ормузькій протоці не проясниться", – заявив керівник відділу енергетичних досліджень DBS.

Згідно з даними про судноплавство, опублікованими 31 серпня, кількість помітних вантажних суден, що пропливали через протоку минулими вихідними, скоротилася до п’яти на день, що свідчить про обережність компаній. При цьому 30 серпня британська організація Maritime Trade Operations повідомила, що 29 серпня танкер був уражений снарядом під час проходження протоки в напрямку Ірану.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив агентству Reuters у неділю, що США, ймовірно, щотижня вводитимуть нові вторинні санкції проти Ірану. Водночас Трамп заявив, що нафту, отриману в рамках угоди з Венесуелою, використають для поповнення Стратегічного нафтового резерву США, рівень якого опустився майже до найнижчого значення за 44 роки.

Війна на Близькому Сході та ціни на нафту – останні новини

26 серпня ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель на тлі переговорів між Іраном та Оманом щодо відкриття Ормузької протоки.

Наступного дня стало відомо, що Ірак уперше з початку війни з Іраном запропонував постачання нафти за межі Перської затоки, що свідчить про стабільний експорт через Ормузьку протоку.

28 серпня видання Axios повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над угодою, яка має забезпечити довгостроковий доступ до частини запасів венесуельської нафти.

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