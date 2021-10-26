З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Сьогодні на Донбасі один український воїн загинув, а одного поранено.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

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З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а в районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В повідомленні сказано, що неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Зазначається, що в бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Повідомляється, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі на ворожому невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець. Ще один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

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Автор: Надя Пришляк