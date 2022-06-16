Іноземна військова допомога відіграє ключову роль у стабілізації ситуації на фронті.

Артилерійські установки, які Польща передала Україні, допомагають підрозділам Сил оборони утримувати Сєвєродонецьк.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Анонсовані поставки важкого озброєння можуть неймовірно змінити ситуацію на фронті на користь України. Стратегічний перелом у війни настане тоді, коли ми зможемо перевершити ворога саме паритетом у важкому озброєнні.

Наприклад, ті установки, які нам передала Польща, дуже змінили ситуацію у Сєвєродонецьку, стабілізували її. Якби не вони, нам, напевно, довелось би залишити місто. Це кардинально змінило ситуацію, про що можуть засвідчити перехоплення розмов окупантів", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, Польща усіляко підтримує Україну у протидії агресії Росії. Так, Варшава передала значну кількість військової техніки та озброєння, зокрема понад 200 танків Т-72, кілька десятків бойових машин піхоти, а також самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град", переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і велику кількість боєприпасів.

1 червня уряди України та Польщі підписали меморандум про створення комісії, яка, серед іншого, буде розглядати можливість створення спільного підприємства з виготовлення зброї і військової техніки.

Також за результатами зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Польща передасть Україні артустановки.

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