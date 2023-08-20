Після спроби бунту засновника ПВК "Вагнер" лідеру РФ дорікають тим, що він залишив "при посадах" Шойгу з Герасимовим.

Прихильники "жорсткої лінії" серед спецслужб РФ "викручують" Путіну руки заради звільнення глави Міноборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу російської армії Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на п'ять джерел, ознайомлених з внутрішньою "кухнею" Кремля.

Зокрема, йдеться про прихильників більш агресивної війни з Україною. Після спроби бунту з боку засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, вони залишилися незадоволеним "м'якою" реакцією глави РФ щодо "зрадника".

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Зараз там відкрито висловлюють сумніви в здатності Путіна, як президента, протистояти подібними "викликам" на високому рівні.

Також два джерела повідомили Bloomberg, що деякі ключові структури держбезпеки РФ підтримали спроби Пригожина змістити Шойгу з Герасимовим з посад.

Тепер там продовжують наполягати на їхньому "усуненні", а також вимагають від Путіна введення воєнного стану та повномасштабної мобілізації.

Шойгу видав нову мету путінській "СВО"

Нагадаємо, цього тижня глава Міноборони РФ став посміховиськом через нові абсурдні заяви про війну в Україні. У соціальних мережах його висміяли самі росіяни через оголошення про те, що армія РФ не використовує у війнах, і конкретно в Україні, касетні боєприпаси. Також Шойгу вказав, що гуманітарним "пріоритетом" СВО стало повернення солдатів РФ з полону.

Пізніше експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зазначив, що слова Шойгу пов'язані з балакучістю солдатів РФ, які в полоні на камеру говорять не те, що хоче чути режим Путіна. Таким чином Шойгу спробував їх залякати, вважає він.

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