Міністр оборони РФ озвучив відповідний "пріоритет" в рамках XI Московської конференції з міжнародної безпеки.

Міністр оборони РФ зганьбився новою метою путінської "СВО" в Україні. За його словами, звільнення російських полонених - тепер головний "головний біль" для його відомства.

Про це Шойгу висловився в рамках свого виступу на XI Московської конференції з міжнародної безпеки. Слова міністра цитує NEWS.ru.

"Одне з пріоритетних гуманітарних завдань "спеціальної військової операції" - звільнення російських військовослужбовців з українського полону", - вказав Шойгу.

За його словами, на даний момент РФ вже налагодила співпрацю з Комітетом Червоного Хреста, щоб знайти полонених окупантів в Україні. Він уточнив, що це досить "делікатна" робота, пославшись на те, що Київ "не здатний домовлятися".

Також на конференції Шойгу відзначився заявою про те, що Росія не використовує касетні боєприпаси на війні в Україні "з гуманітарних міркувань". Заяву свого міністра висміяли росіяни.

Під постом про Шойгу на одному з телеграм-каналів пропагандистських ЗМІ коментатори нагадали, що Росія била касетними боєприпасами не тільки по містах України, а й по Грузії: "Брешуть, як дихають. З перших днів війни застосовують"; "Такі, блін, гуманітарії у нас взагалі"; "Досить сміятися, може йому правда не повідомили", - заявили росіяни.

Путін відповів, Чи включає його "СВО" новий похід на Київ

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін під час прес-конференції з російськими "воєнкорами" спробував уникнути питання, яке висміює успіхи окупантів в Україні. Ще на початку повномасштабного вторгнення армія РФ заявляла, що візьме столицю Київ "за три дні". Але, як відомо, "мрія" не збулася.

На зустрічне запитання журналістів про те, чи чекати нової "ходи" окупантів на Київ, Путін сказав, що для цього потрібна нова мобілізація в РФ.

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