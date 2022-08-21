У кімнаті п'ять українських пілотів проходили навчання на симуляторах.

У Сполучених Штатах проходить навчання група українських пілотів. За словами американських журналістів, військових тренують на штурмовиках А-10.

Про це йдеться в матеріалі TIME.

Повідомляється, що журналістам дозволили відвідати секретний навчальний центр пілотів за умови надіти на очі пов'язку.

Вже на місці репортер побачив плакати з А-10 і написом: "Зберігайте спокій і знищуйте радянські танки".

У кімнаті п'ять українських пілотів проходили навчання на симуляторах. У кожного комп'ютера є реалістичний важіль управління, джойстик і окуляри віртуальної реальності.

Американські ЗМІ раніше писали, що Вашингтон розглядає передачу Україні старих штурмовиків А-10.

А-10 використовувався в Іраку та Афганістані для підтримки військ в бою. Пілоти ВПС повільно керували штурмовиком над місцевістю, а потім відкривали вогонь по винищувачах повстанців.

Війна в Україні: актуальні дані

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