Ворог має частковий успіх, але бойові дії тривають

На Миколаївському напрямку ворог зайняв південну околицю Благодатного, бойові дії тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають", -йдеться у повідомленні.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Тим часом, на Південнобузькому напрямку противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередилася на захопленні Донбасу. 20 серпня ворог здійснив ряд провальних наступів на сході України. Станом на вечір суботи бої тривали на Бахмутському напрямку.

Вчора в окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. У небі над півостровом нібито збивали БПЛА невстановленого походження.

Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, потрапивши в цивільну багатоповерхівку. Багато постраждалих.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну.

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