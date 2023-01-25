Очікується, що про постачання танків президент США оголосив вже сьогодні ввечері.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк M1 Abrams.

Як повідомила журналістка міжнародного агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс з посиланням на інформоване джерело, вартість нового пакету допомоги складе 400 млн доларів.

Очікується, що про передачу Україні бойових танків Abrams Байден оголосить сьогодні о 19:00 за київським часом.

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Танки Abrams для України

Дискусії щодо постачання Україні американських танків точаться вже кілька тижнів. Раніше представники адміністрації президента США заявляли, що M1 Abrams складно обслуговувати, процес навчання їх використанню займе багато часу, також ці танки споживають багато палива. На що Україна відповідала, що західні танки забезпечать ЗСУ більшою мобільністю і захистом перед новим російським наступом. Нові танки також допоможуть деокупувати захоплені росіянами території.

Втім, після того, як Німеччина погодилася передати Україні свої бойові танки, у Білому домі підтвердили, що влада США готує офіційне оголошення про постачання в Україну танків M1 Abrams. Джерело, знайоме з питанням, сказало, що це взаємопов'язані рішення.

За даними Politico, у США розглядають можливість передати Україні десятки одиниць танків Abrams.

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