Цей БПЛА невразливий для ППО, радарів та РЕБ.

США запустили у стратосферу безпілотник британського виробництва Phasa35. Його живлять сонячні батареї і дрон залишатиметься там біля року.

Як повідомляє Bild, запуск відбувався у штаті Нью-Мексико. Він піднявся на 20 км над землею і залишався у такому положенні 24 години.

На цій висоті Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ. Видання наголошує, що цей дрон-шпигун зможе зіграти важливу роль у війні РФ проти України.

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Що відомо про БПЛА Phasa35

Новий дрон створений для надтривалого спостереження, розвідки, охорони, забезпечення зв'язку і захисту кордонів. Виробником Phasa35 є британська BAE Systems.

Розмах крила цього БПЛА становить 35 м і він здатен нести до 15 кг корисного навантаження.

Дрони на війні в Україні

За даними Міноборони, після початку повномасштабного вторгення на озброєння ЗСУ було прийнято 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва.

У березні цього року уряд ухвалив постанову, яка мала на меті прискорити створення та постачання вітчизняних дронів на фронт.

Днями Кабмін дозволив приватним компаніям легально виробляти боєприпаси для дронів. Це відкриває можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів.

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