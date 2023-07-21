В Україні запустять дворічний експеримент з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їхніх бойових частин.

Кабінет міністрів на засіданні 21 липня ухвалив постанову про запуск масового виробництва боєприпасів для безпілотних літальних апаратів. Саме українські дрони атакували Кримський міст цього тижня.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, за пропозицію трьох міністерств (оборони, цифрових технологій та стратегічних галузей промисловості) протягом двох наступних років в Україні проведуть експеримент з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їхніх бойових частин.

Ухвалена постанова затверджує порядок реалізації експерименту, отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та вимоги до підприємств.

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"Ми вже досягли значних результатів у кількості БПЛА вітчизняного виробництва на фронті. Але з їх збільшенням зростає і потреба у боєприпасах. Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно й ефективно. Тепер ситуація зміниться", – додав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, сьогодні Кабмін дозволив приватним компаніям легально виробляти боєприпаси для дронів. Це відкриває можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів.

Українські дрони - що відомо

Україна планує налагодити промислове виробництво дронів.

24 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка мала на меті прискорити створення та постачання вітчизняних дронів на фронт. Зокрема, уряд дозволив виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

За даними Міноборони, з 22 лютого 2022 року на озброєння української армії було прийнято 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва.

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