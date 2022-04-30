Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.

Російські окупанти готуються до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.

"Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів. Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - повідомили у Генштабі.

Крім того, на Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій українських військ.

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

У розвідці розказали, хто і як може зірвати плани РФ зі створення так званої "ХНР".

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