Російські окупанти готуються до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.
"Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів. Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - повідомили у Генштабі.
Крім того, на Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій українських військ.
На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".
У розвідці розказали, хто і як може зірвати плани РФ зі створення так званої "ХНР".