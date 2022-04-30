Абсолютна більшість мешканців області вороже ставиться до ідеї з "хнр".

Ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, тому зараз колабораціоністи розганяють фейк про те, що вони начебто й не збиралися його проводити.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова облорганізації Комітету виборців України (КВУ) Дементій Білий.

"Чому колабораціоністи у Херсоні від учора розганяють фейк про те, що вони "й не збиралися проводити референдум"? Дуже просто. Вони не змогли організувати цей "референдум", - написав Білий.

Він зазначив, що бюлетені можна надрукувати та розвести на БТРах чи "Тиграх" під охороною автоматників. Але для організації голосування потрібно багато комісій. А людей в ці комісії повинен хтось направити - партії чи громадські організації, чи ради депутатів. Невеличкої "купки зрадників", яких за два місяці окупації вдалося завербувати окупантам, явно недостатньо для цього складного процесу, наголосив керівник облорганізації КВУ.

За його словами, без членів комісій, без чиновників, які мають хоч якісь списки виборців, без агітаторів, які будуть розказувати, що "треба брати участь у голосуванні", без засобів масової інформації, інформаційних плакатів - "без всієї цієї купи народу неможливо організувати хоча б якесь подобіє голосування".

Тисячі російських військових з автоматами та в балаклавах не зможуть відірвати від бойових дій, щоб вони по всіх селах та містах області видавали бюлетені, а потім рахували голоси, написав Білий.

А найголовніше, за його словами, це те, що абсолютна більшість мешканців області вороже ставиться до ідеї з "хнр".

"Ось тому колабораціоністи й "розганяють" фейки, що вони "не збиралися"... Бо вже знають, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася із тріском. Херсонщина - це Україна", - наголосив він.

Білий також підкреслив, що для референдуму немає жодних правових підстав ні в українському законодавстві, ні в законодавстві країни-агресора, ні в міжнародних документах. І ця процедура була б фікцією й не мала б жодних правових наслідків.

Як повідомляв УНІАН, російські військові готують низку псевдореферендумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій. Зокрема, за даними ГУР МОУ, на тимчасово захопленій території Херсонської області готуються до проведення "референдуму" зі створення псевдореспубліки "хнр" та визнання окупаційної влади.

У Херсоні 27 квітня місцеві жителі вийшли на мирну акцію протесту проти псевдореферендуму та російської окупації, загарбники використали проти людей газові і світлошумові гранати.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, загарбники планують провести в Херсонській області так званий референдум у період із 1 травня по 10 травня.

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