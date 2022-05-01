Про це свідчить поява в Херсоні проросійської адміністрації та її заяви про "неможливість" повернення в Україну.

Нещодавні заяви окупаційної адміністрації у Херсоні щодо "неможливості" повернення міста під контроль України, ймовірно, свідчать про намір Росії здійснити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні в довгостроковій перспективі.

Про це інформує Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Розвідники, зокрема, нагадали про чотиримісячний перехід з української гривні на російський рубль. Так, із 1 травня в Херсоні окупанти планують використовувати російський рубль.

"Після захоплення південного міста Херсон на початку березня Росія намагалася легітимізувати свій контроль над містом та прилеглими територіями шляхом встановлення проросійської адміністрації", - йдеться у повідомленні розвідки.

За даними розвідників, тривалий контроль над Херсоном та його транспортним сполученням підвищить здатність Росії підтримувати просування на північ і захід і покращить безпеку російського контролю над Кримом.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові проводять бойові дії, що вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

У розвідці розказали, хто і як може зірвати плани РФ зі створення так званої "ХНР".

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