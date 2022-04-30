Путін до 9 травня хоче продемонструвати росіянам успіх у бойових діях в Україні, окупанти будь-якими методами хочуть провести "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки".

Жителі Херсонщини з активною проукраїнською позицію можуть зірвати плани окупантів зі створення так званої "Херсонської народної республіки".

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він наголосив, що український спротив може зруйнувати план Кремля створити так звану "Херсонську народну республіку".

"Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "Херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися, як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути запорізька… одеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського союзу", – сказав Скібіцький.

В розвідці зазначають, що тактика Росії на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю над територією та призначення на посади в органах місцевої влади "маріонеток", які будуть виконувати всі вказівки Кремля.

За словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

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