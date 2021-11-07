Загиблий воїн захищав Україну від російського агресора з 2015 року. У нього залишилися дружина, двоє дітей і батьки.

Сьогодні під час виконання бойових завдань в зоні проведення ООС від рук російських окупантів загинув український військовий, уродженець міста Яворова Віталій Павлисько.

Про це повідомляє Яворівська районна державна адміністрація у Facebook.

"Сьогодні, у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова - головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець військової служби за контрактом 24 ОМБр, головний сержант", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблий воїн захищав Україну від російського агресора з 2015 року. У нього залишились дружина, син, донька, мати, та батько.

Як повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, сержант загинув під час мінометного обстрілу. 29 листопада він мав відсвяткувати свій 48-ий день народження.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 7 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранень.

Нагадаємо, протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої безпілотники для атаки позицій Збройних сил України, один з них був збитий українськими військовими.

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Автор: Олександр Топчій