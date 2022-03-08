Сьогоднішню війну Росії Україна ніколи не пробачить, зазначив нацгвардієць.

Віталій Марків, який був засуджений, а потім виправданий італійським судом, зараз захищає Україну в рядах Національної гвардії України.

В ефірі телемарафону Марків зазначив, що українці будуть чинити опір і знищувати ворога.

"А так званий "русcкий мир" показав свою сутність, тобто всі маски були скинуті, і те, що десятиліттями брехали, що ми братський народ показало, що "братський" народ на танках, гарматами та "Градами", ракетами не зустрічають", - додав він.

За його словами, таке Росії Україна ніколи не пробачить. Марків наголосив, що зараз йде боротьба за існування держави Україна - "або ми, або вони".

Нагадаємо, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.

У листопаді 2020 року апеляційний суд виправдав Марківа, наступного дня він повернувся в Україну.

9 грудня 2021 року Верховний касаційний суд Італії залишив у силі виправдувальний вирок Марківу.

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