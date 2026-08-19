У російсько-українській війні починається битва за космос, - Forbes

Україна намагається завадити росіянам створити військове угруповання в космосі.

Україна посилює удари по російських об’єктах, пов’язаних із військово-космічною інфраструктурою. Йдеться не лише про ракетні удари по військових аеродромах, а й про атаки на підприємства та центри, які забезпечують роботу російської космічної галузі. Про це пише Forbes, посилаючись на оцінки американських експертів у сфері військових і космічних операцій Росії.

Однією з найпомітніших цілей став ракетно-космічний центр "Прогрес" у західній частині Росії. Підприємство виробляє ракети серії "Союз", які використовуються для запуску космічних апаратів, зокрема кораблів до Міжнародної космічної станції та супутників спостереження.

Експертка Королівського коледжу Лондона Олена Гроссфельд розповіла автору публікації, що цей удар є частиною ширшої кампанії України проти російської космічної інфраструктури. За її словами, атаки на такі об’єкти відбуваються вже не вперше.

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"Ця остання атака на російське виробництво, пов’язане з космосом, є лише черговим кроком у довгій серії", – сказала Гроссфельд.

Вона також зазначила, що раніше були уражені інші важливі об’єкти. Зокрема, на початку серпня під удар потрапив головний дослідницький центр "Роскосмосу" в Корольові – місті поблизу Москви. У червні 2026 року атаки зазнали центри космічного зв’язку в Дубні, а також інші об’єкти аналогічного призначення.

На думку експертів, наслідки таких ударів для Росії можуть посилюватися через обмеження на постачання високотехнологічної продукції. Гроссфельд вважає, що для відновлення пошкодженої інфраструктури Москві доведеться шукати необхідні компоненти та сучасні мікросхеми через нелегальні канали постачання.

Forbes також згадує про попередній удар українського безпілотника по радіотелескопу в Криму, який свого часу розробили українські науковці для забезпечення зв’язку під час космічних місій до Марса і Венери. Після захоплення Криму російськими військами обладнання було адаптоване для вдосконалення супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС.

Експертка Secure World Foundation Вікторія Самсон наголошує, що характер цілей поступово змінюється. За її оцінкою, нинішня фаза конфлікту демонструє "розширення типів об’єктів, які стають цілями".

У публікації зазначається, що космічний компонент війни почав формуватися ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Самсон нагадує про російські атаки на наземну інфраструктуру супутникової мережі Viasat, яку Україна використовувала для військового зв’язку. Після цього важливу роль у забезпеченні українських військових зв’язком почала відігравати мережа Starlink.

Водночас Росія намагається створити власну систему супутникового зв’язку "Рассвет". Проте, як зазначає Самсон, Москва поки далека від повноцінного розгортання такої супутникової групи. Ракети "Союз", які виробляє "Прогрес", мають використовуватися для її запуску.

Українські удари стають дедалі дальшими. Президент Володимир Зеленський заявив, що нова крилата ракета FP-5 "Фламінго" змогла уразити космічний об’єкт приблизно за 900 кілометрів від українського кордону. Паралельно було атаковано авіабазу "Саваслейка", де базуються носії російських ракет.

Гроссфельд вважає, що розвиток українських можливостей далекого ураження змінює ситуацію для російської інфраструктури. "Жоден російський регіон не може бути в безпеці, і, звичайно, космічні об’єкти та виробництва стають цілями", – заявила вона.

Водночас експертка підкреслює різницю між підходами сторін: за її словами, Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, тоді як українські атаки спрямовані на військові або об’єкти подвійного призначення. Якщо підприємство виробляє обладнання для військового зв’язку, воно, на її думку, може розглядатися як законна військова ціль.

Автор Forbes зазначає, що наразі ця космічна війна переважно розгортається на Землі. Проте ситуація може змінитися. Експерти звертають увагу на російські розробки протисупутникової зброї та можливість оснащення ракети "Нудоль" ядерною боєголовкою.

У такому разі, попереджає видання, один ядерний вибух на орбіті міг би знищити значну кількість супутників зв’язку та систем спостереження. Саме тому нинішні удари по наземній космічній інфраструктурі розглядаються експертами як частина ширшого протистояння, яке поступово виходить за межі традиційної війни на Землі.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українська ракета FP-7 малого радіусу дії має бойове навантаження до 150 кг і дальність ураження до 200 км, її бойове застосування очікується наприкінці вересня цього року. Fire Point вже провела близько 15 тестових запусків, а зараз ракета проходить сертифікацію. Паралельно компанія розробляє потужнішу FP-9 із дальністю до 855 км і бойовою частиною до 800 кг.

Також ми наводили розповідь російського військового, який воює за Україну. Він вважає, що примирення між Україною та Росією неможливе в найближчому майбутньому, адже покоління українців не зможуть забути жахи війни. Він переконаний, що навіть після повернення кордонів 1991 року без покарання Росії вторгнення може повторитися, а реальним варіантом є або розпад РФ, або замороження конфлікту.

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