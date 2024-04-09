З 4 квітня військовозобов’язаними стали чоловіки віком від 25 до 60 років.

Президент України 2 та 3 квітня підписав нововведення, що стосуються мобілізації та прав військовослужбовців в Україні. Йдеться про зменшення на два роки призовного віку – з 27 до 25 років, та скасування терміну "обмежено придатний". Речниця черкаського центру комплектування Аліна Кривошея розповіла "Суспільному", коли вказані норми набувають чинності.

"Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект "Про зміни до закону України про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських". Закон почне діяти через місяць з дати публікування, тому всі ці зміни будуть з 4 травня 2024 року", – зазначила представниця ТЦК.

За її словами, громадяни, які мають статус "обмежено придатний" за станом здоров’я, мають пройти військово-лікарську комісію протягом наступних дев’яти місяців. Вони або повністю стають непридатними до військової служби, або придатними.

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"Був перелік певних хвороб, за якими визначали чи людина придатна до військової служби, чи ні, або обмежено придатна. Що стосується військовослужбовців, хто отримає статус непридатний до військової служби, то вони звільняються зі служби. А хто отримає статус придатний, то продовжує службу в Збройних силах України", – підкреслила Кривошея.

До того ж, за її словами, з 4 квітня військовозобов’язаними стали чоловіки віком від 25 до 60 років. Раніше громадяни віком від 25 до 27 років були в статусі призовників і могли призиватися на строкову військову службу. А зараз їх вважають військовозобов’язаними, тобто можуть мобілізувати до ЗСУ.

Тепер українці від 25-річного віку мають з’явитися до територіальних центрів комплектування і перевірити свої облікові дані, сімейний стан. Також, якщо необхідно, пройти військово-лікарську комісію для встановлення ступеня придатності до проходження військової служби. Раніше ці зміни були запроваджені за ініціативи головнокомандувача ЗСУ, пояснила речник ТЦК.

Зміни щодо мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №10313, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Особи, які раніше мали такий статус, повинні протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію.

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів деталі. За його словами, Верховна Рада скасувала статус "обмежено придатний" та залишила лише "придатний" чи "непридатний" до військової служби. Міністерство оборони України має свій внутрішній наказ номер 402, який містить перелік хвороб, згідно з яким військовозобов'язаних відносять до "придатних", "обмежено придатних" та "непридатних".

Також президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав законопроект, який передбачає зниження призовного віку.

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