Генсек НАТО каже, що такий розвиток подій передбачався раніше.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг прокоментував згоду Ради Федерації РФ, яка дозволила президенту Володимиру Путіну застосувати російську армію за межами Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на брифінгу після засідання Комісії Україна-НАТО.

"Запит, щоб отримати дозвіл на застосування сил за межами території Росії, лише посилює модель ухвалення рішень і дій Росії впродовж останніх місяців, що призвело до найбільш небезпечного моменту для нашої безпеки за десятиліття. І це лише ще один крок. Я думаю, що ми повинні згадати, що насправді НАТО і країни-члени попереджали цієї осені, що ми бачили воєнне нарощення Росії, і плани досягнення такого рівня російських сил навколо України, який є зараз", - прокоментував Столтенберг.

Генсек переконує, що такий крок передбачили ще "багато місяців тому".

"Потім Росія зробила те, на що ми очікували і проти чого ми попереджали. Вони значно посилили свою воєнну присутність в Україні і навколо неї", - додав Столтенберг.

Також він сказав, що це поєднується з російською риторикою і усіма підставними операціями під "чужим прапором", які спрямовані на спроби створити передумови для наступу, а також визнанням "Л/ДНР".

"Усе це додається до моделі погроз і агресивної поведінки та дозволу на застосування сили за межами російської території", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу додав, що фундаментально не змінює позицію НАТО.

"Ми продовжуємо закликати Росію відступити і не продовжувати нарощення, як це ми бачили в останні тижні, і також брати учать у реальних дипломатичних зусиллях", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що Альянс готовий до розмови.

Коментуючи можливість того, що Росія визнає "суверенітет" над тими частинами Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем України, Столтенберг сказав:

"Ми бачили трохи неоднозначні сигнали з Москви щодо того, чи вони визнали територію між російським кордоном і лінією зіткнення, чи визнали за "Донецькою і Луганською народними республіками" усю територію областей. Але у будь-якому разі, цей крок змінює ситуацію. Це ще більше посилює загрози і порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Лише той факт, що вони визнали ці утворення як "незалежні держави". І це є причиною, чому ми це чітко засудили, і вітаємо санкції, які союзники НАТО сьогодні у різних форматах вирішили застосувати".

Столтенберг додав, що привітав рішення Німеччини зупинити процес сертифікації проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Росії заявив, що "поки не збираються" вводити регулярні війська на територію окупованого Донбасу.

Водночас журналісти і очевидці повідомляють, що в ніч на 22 лютого росіяни перекинули на окуповану територію Донецької та Луганської областей важку техніку без розпізнавальних знаків за кілька годин після виступу російського президента Володимира Путіна і визнанням ним "ЛДНР".

Також 22 лютого Рада Федерації Росії схвалив використання військ РФ за межами країни. Раніше депутатів про це попросив президент РФ Володимир Путін.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були підписані відповідні "документи".

Після заяви Путіна США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний вихід з "Мінська".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх.

Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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