Він вважає, що операція в Курській області має відвернути від головної атаки.

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін назвав наступ України в Курській області відволікаючим маневром.

Фрагмент листа, який окупант написав у в'язниці, опублікувала в Telegram його дружина Мирослава Регінська. На думку Стрєлкова, українська армія планує завдати більшого удару в напрямку окупованого Криму.

"Щодо ситуації на фронті: уважно стежу. Вважаю удар українців у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого - головного, в якому вони основні задіють свої решту резервів і авіацію (F-16). Найімовірніше, у Кримському напрямку", - написав він. Відео дня

Стрєлков-Гіркін у в'язниці

Як відомо, окупант раніше був співробітником Федеральної служби безпеки Росії. В одному з інтерв'ю він зізнався, що війни в Україні б не було, якби він у 2014 році не натиснув на "спусковий гачок".

"Якби наш загін не перейшов кордон, у підсумку все б скінчилося, як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих", - говорив він.

Стрєлкова визнали одним із винуватців знищення малайзійського Боїнга і загибелі 298 осіб, які перебували на борту. У Нідерландах його заочно засудили до довічного ув'язнення.

На початку 2024 року в Росії його засудили до чотирьох років колонії загального режиму за "публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету". Він систематично критикував військове керівництво і самого Путіна, звинувачуючи у провалах у війні проти України.

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