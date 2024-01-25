Ігор Стрєлков-Гіркін отримав вирок у вигляді чотирьох років колонії загального режиму.
Російські ЗМІ повідомили, що російського терориста звинуватили за частиною 2 статті 280 "Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації
Підставою для цього стали дві публікації російського військового: у першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій про невиплати російським військовим. Один із цих постів (який саме – не повідомляється) визнали екстремістським і за ним висловили обвинувачення.
Сім'я Ігоря Гіркіна оскаржить вирок. За словами сторони захисту Гіркін не мав наміру закликати якимось чином до екстремізму, коли розміщував пости, які й стали причиною для відкриття справи щодо нього. Він нібито хотів лише допомогти військовослужбовцям.
Дружина засудженого також заявила про те, що повністю згодна з тим, що вирок потрібно оскаржити. Про те, коли саме буде подано апеляційну скаргу, поки що не відомо.
Обвинувачення просило призначити Стрєлкову 4 роки і 11 місяців колонії.
Адвокат Ігоря Стрєлкова Олександр Молохов у коментарі BRIEF назвав вирок своєму підзахисному "потворним судовим актом, який не має нічого спільного з правосуддям".
"Розцінюю суворий вирок патріоту Стрєлкову як помсту з боку тих людей при владі, які сплять і бачать, щоб продати Росію "з потрохами"... У світовій історії є, мабуть, один тільки подібний приклад, коли чесного військового, готового віддати життя за Батьківщину, усували, побоюючись його впливу на розуми - це історія Манлія Капітолійського, того самого, завдяки якому "гуси Рим врятували"... Скажу так: Стрєлков - це зараз, мабуть, один із небагатьох людей, яких хочеться захищати, це моральний камертон, самурай-лояліст, якщо хочете", - сказав Молохов.
Ігор Стрєлков став відомим у 2014 році, коли Росія розпочала війну на Донбасі. Тоді він керував загоном, який розпочав військові дії проти України. Того ж року Стрєлков ненадовго зайняв посаду міністра оборони так званої "ДНР".
У листопаді 2022 року суд у Нідерландах засудив Ігоря Стрєлкова і ще двох фігурантів справи про катастрофу "боїнга" на Донбасі до довічного ув'язнення. Тоді він заявляв, що для нього "не залишилося безпечного місця на землі".
Арешт Гіркіна - головні новини
21 липня Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, - п'ять років позбавлення волі.
Згодом Гіркін-Стрєлков заявив, що боїться, що його чекає доля ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.