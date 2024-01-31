Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт.

Російські загарбники агітують студентів університетів у тимчасово окупованому Криму ставати операторами дронів та вступати до лав Збройних сил Росії. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт зі ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС наголосили, що таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити свої імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів.

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Вербування студентів в РФ

З Росії на тимчасово окуповані території України відправлятимуть "будівельні загони" студентів. За даними ЦНС, набір студентів, зокрема, відбувається у Курській, Брянській та Білгородській областях РФ. Окупанти планують використовувати ці загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів, а також на будівництві укріплень.

В ЦНС зазначили, що за вербування відповідає так званий рух "Народний фронт". При цьому оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських вищих навчальних закладах під егідою відправки у "добровольчий центр". А університетам вже "спустили" кількісний план, який вони мають виконати.

Також УНІАН повідомляв, що Росія вербує молодь Білорусі через брак офіцерів молодшої ланки. Представники збройних сил РФ навіть проводять так звані "дні відкритих дверей" у районних центрах Білорусі. На цих заходах вони пропонують молоді навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

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