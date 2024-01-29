Наші попереджають, що ці російські горе-студенти стануть ціллю для Руху опору.

В Курській, Брянській та Білгородській областях запланований набір студентів для формування "будівельних загонів" для відправки на тимчасово окуповані території України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти планують використовувати ці загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів, а також на будівництві укріплень.

В ЦНС повідомлляють, що за вербування відповідає так званий рух "народний фронт". При цьому зазначають, що оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських вищих навчальних закладах під егідою відправки у "добровольчий центр". А університетам вже "спустили" кількісний план, який вони мають виконати.

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В ЦНС зауважили, що російська влада не надає юридичний захист своїм гастролерам й вони позбавлені в майбутньому соціальних пільг. "Проте їх робота на ЗС РФ робить їх законною ціллю для Руху опору", - сказано в повідомленні.

Інші новини з окупації

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти для придушення спротиву на ТОТ привезли туди тисячі росгвардійців.

За даними ЦНС, станом на січень 2024 року, Росія зосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців. Вони мають проводити фільтраційні заходи серед цивільного населення та виявляти учасників підпільного руху. Половину з них складають регулярні формування, а решта - більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН та СОБР.

На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. І це озброєння вони застосовують для придушення спротиву на окупованих територіях. Вони, ймовірно, здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до "виборів" президента РФ у березні 2024 року.

В ЦНС зазначалли, що путінська Росгвардія є російським аналогом гестапо часів третього рейху.

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