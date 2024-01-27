Для цього у райцентрах Білорусі проводять так звані дні відкритих дверей.

В російській армії через значні втрати фіксується брак офіцерів молодшої ланки. Щоб якось виправити ситуацію, росіяни почали вербувати молодь Білорусі на навчання у військових навчальних закладах

"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як додається, представники збройних сил Російської Федерації навіть проводять так звані дні відкритих дверей у районних центрах Білорусі. На цих заходах вони пропонують молоді навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

Відео дня

Офіцери російської армії

Після початку повномасштабної війни у Росії почала різко скорочуватись кількість офіцерів. Наші військові влаштували справжнє сафарі на таких окупантів.

Крім того, кількість самогубств серед російських офіцерів після початку повномасштабної війни РФ проти України значно зросла.

Нещодавно у ГУР повідомляли, що військове керівництво держави-агресора Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

Вас також можуть зацікавити новини: