Руслан Хомчак повідомив, що наразі спостерігається збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, наскільки серйозна ситуація на Сході нашої держави та кордоні з РФ.

Про це він розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Хомчак наголосив, що ситуація на сході України вже сьомий рік кожного дня є дуже серйозною. Також він повідомив, що наразі спостерігається збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі.

"Сказати, що сьогодні стискається кільце навколо України - це, напевно, буде перебільшене визначення. Тому що за межами кордонів України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщають з різних куточків Росії під виглядом проведення навчань. Але сьогодні та кількість характеризується тим, щоб сказати, що вже стискається кільце і якась ситуація безвихідна, - ні, це не так", - зазначив він.

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Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що ситуація контрольована, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на території ОРДЛО, так і уздовж всього українсько-російського кордону.

"На всі провокації, на всі дії противника у нас сплановані відповідні заходи щодо негайного реагування", - запевнив Хомчак.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Олег Давигора