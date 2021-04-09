Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, наскільки серйозна ситуація на Сході нашої держави та кордоні з РФ.
Про це він розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".
Хомчак наголосив, що ситуація на сході України вже сьомий рік кожного дня є дуже серйозною. Також він повідомив, що наразі спостерігається збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі.
"Сказати, що сьогодні стискається кільце навколо України - це, напевно, буде перебільшене визначення. Тому що за межами кордонів України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщають з різних куточків Росії під виглядом проведення навчань. Але сьогодні та кількість характеризується тим, щоб сказати, що вже стискається кільце і якась ситуація безвихідна, - ні, це не так", - зазначив він.
Читайте такожХомчак розповів, чи достатньо забезпечена українська армія зброєю і боєприпасами
Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що ситуація контрольована, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на території ОРДЛО, так і уздовж всього українсько-російського кордону.
"На всі провокації, на всі дії противника у нас сплановані відповідні заходи щодо негайного реагування", - запевнив Хомчак.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram