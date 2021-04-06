З 30 березня російські найманці вбили трьох українських бійців, ще чотирьох поранили.

Українська делегація ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через грубі порушення «тиші» з боку бойовиків.

Про це йдеться у повідомленні делегації в Telegram.

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З 30 березня російські найманці вбили трьох українських бійців, ще чотирьох поранили. Крім того, внаслідок обстрілу Красногорівки травмовано мирного мешканця.

«Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ РФ поблизу державного кордону України та войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів», – йдеться у заяві.

Голова української делегації Леонід Кравчук звернувся до ОБСЄ підтримати ініціативу України щодо скликання екстреної зустрічі ТКГ для негайного відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей від 22 липня 2020 року.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Яна Ставська