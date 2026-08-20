Удар по військовому аеродрому 'Ахтубінськ' в Росії: що уразили Сили оборони

Сили оборони уразили російський військовий аеродром "Ахтубінск" в Астраханській області та пошкодили винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив військовий портал Мілітарний. Зазначається, що удар завдали у ніч на 20 серпня. А Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело" опублікував супутниковий знімок, де видно щонайменше дві точки влучання на території військового аеродрому. Сказано, що внаслідок удару пошкоджено фронтовий бомбардувальник Су-34, біля якого помітно розлив пального.
В повідомленні йдеться, що решту авіаційної техніки росіяни після обстрілу перемістили по території аеродрому або евакуювали на інші бази.
Зазначається, що аналіз камуфляжу ушкодженого борту вказує на експортну версію Су-34Э.
Мілітарний написав, що це скоріш за все літаюча лабораторія на базі Су-34 або ж ґрунтове покриття, яке наносять на нові літаки перед фарбуванням. Літаючі лабораторії використовують для випробування нових бортових систем, авіаційного озброєння та радіоелектронного обладнання в реальних умовах польоту.
Удари по території РФ
Як повідомляв УНІАН, це вже не перший удар Сил оборони по цьому аеродрому. 8 червня 2024 року в Астраханській області РФ на аеродромі "Ахтубінськ" Україна вперше уразила найсучасніший російський винищувач Су-57. Тоді американське видання The War Zone опублікувало супутникові знімки враженого літака, де було видно значні пошкодження.
Раніше супутникові знімки оприлюднило Головне управління розвідки, але з одним винущувачем. У відомстві зазначили, що аеродром "Ахтубінськ" знаходиться приблизно на відстані 620 кілометрів від лінії фронту.