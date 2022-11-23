Рашисти не очікували, що війна буде тривалою.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракет у Росії стало "суттєво менше", але водночас країна-агресор продовжує виробляти деякі види високоточних ракет.

"Якщо Х-555 вони не виробляють, то Х-101 можуть, як новіші ракети, виробляти, тобто поповнювати запаси. Те саме стосується і "Калібрів". Тобто виробництво триває. Воно не таке швидке, і це добре", – сказав Ігнат для 24 Каналу.

За його словами, ракет у РФ "суттєво поменшало", бо рашисти не очікували, що війна буде тривалою.

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Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов назвав кількість ракет, які Росія має для нових обстрілів України.

Раніше Ігнат відреагував на співпрацю Ірану та Росії, зокрема в питанні виробництва БПЛА "Shahed" на території РФ.

Російські ракети

Росія відчуває певний дефіцит ракет і тому звернулася за допомогою до Ірану.

Роман Світан казав про 100-200 іранських ракет. "ОПК Ірану набагато слабший російського", - зауважив полковник ЗСУ.

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