Речник Путіна заявив, що окупанти атакують військові та "навколовійськові" цілі.

У Російській Федерації цинічно прокоментували комбінований масований обстріл Києва, внаслідок якого загинули восьмеро людей і постраждали понад 70.

Прес-секретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "великоднє перемир'я" вже закінчилося, тому російські загарбницькі війська продовжують атакувати "військові та навколовоєнні цілі" на території України:

"Це перемир'я неодноразово порушувалося українською стороною. Зараз наші військові продовжують виконання своїх завдань, які поставлені перед ними верховним головнокомандувачем. У рамках цього по військових і навколовоєнних цілях продовжують завдавати ударів".

Масований обстріл України

Як відомо,​ у ніч на 24 квітня Росія здійснила один із наймасштабніших обстрілів Києва за останні місяці. Масована атака, в якій задіяли безпілотні літальні апарати та ракети різних типів, тривала кілька годин.​

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Загалом під час обстрілу країни загарбники застосували 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 37 крилатих ракет Х-101, шість крилатих ракет Іскандер-К, 12 Калібрів, чотири керовані авіаційні ракети та 145 різних дронів.

Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район Києва, там зруйновано житловий будинок, є багато загиблих та постраждалих.

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