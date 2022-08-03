Замість нього там планують встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.

В захопленому росіянами Маріуполі знищили меморіал, зведений на честь маріупольців – захисників України. Замість нього там планують встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.

Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

"Дубові листя з бронзи, на яких на кожному – ім’я загиблого Героя демонтовано і викинуто разом з будівельним сміттям. Після Оленівки окупанти мстяться та знищують навіть память про наших Захисників. Так виглядає страх", – пише Андрющенко.

Як зауважили у Маріупольській міськраді, цей меморіал був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя.

Раніше повідомлялося, що Кремль склав нову методичку для російських пропагандистів. Вони рекомендують проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та невською битвою.

Так, напад на Україні рекомендують пояснювати діями "колективного заходу", який постійно нападає на Росію, щоб захопити ресурси і знищити православну віру. Крім того, одна з глав методички називається "Сила в правді!". Саме ці слова приписують Олександру Невському.

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