Це вже другий пам'ятник Сліпаку, знищений російськими окупантами.

Російські окупанти та колаборанти у Маріуполі знищили пам’ятку Василю Сліпаку, Героєві України.

Про це повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

"Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона. Ще одне в скарбничку відповідей на питання "за що?". За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові - Росія", - йдеться у повідомленні.

Це вже другий пам'ятник Сліпаку, знищений російськими окупантами. Перший рашистські вандали знесли поблизу н.п. Луганського Донецької області.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти поновили ексгумацію тіл із поховань у дворах багатоповерхівок. Мешканців будинків змушують розповідати, що загиблі нібито були вбити українською армією. Слідчі чи поосто військові після ексгумації допитують мешканців будинків щодо подробиць загибелі похованих людей.

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